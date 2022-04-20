في دوري أبطال آسيا 2022.. "الهلال" يقترب من كسر الأرقام

بات فريق الهلال السعودي، على مقربة من كسر أرقام مشاركاته في دوري أبطال آسيا، والتي تحتضن المملكة العربية السعودية منافساتها خلال أبريل الجاري (خمس مجموعات).
ويسعى الهلال (كبير آسيا) بعد أن تأهل رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، مساء أمس الثلاثاء، عبر بوابة الاستقلال الطاجيكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وانتهى هلالياً بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.
وتحقق الانتصار من خلال أهداف النيجيري أوديون إيغالو الذي سجّل هدفين في الدقيقتين 8 و33، وسالم الدوسري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
محطة الشارقة
ويلتقي الهلال مع الشارقة الإماراتي، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، فيما يواجه استقلال الطاجيكي نظيره الريان القطري في الجولة ذاتها.
كلمة "السر"
منذ أن تولى الأرجنتيني "دياز" قيادة الفريق الهلالي "فنياً" والأزرق لا يخسر، بل وبات على مقربة من كسر أرقام مشاركاته في دوري أبطال آسيا، في حال سجّل الفوز في بقية مبارياته وبلغ النقطة 18 .
صدارة
وحقق الأزرق الفوز الرابع حتى الآن في دور المجموعات، سجل فيها الفريق 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفاً وحيدًا؛ نظراً لوجود خط دفاع قوي، ومن خلفهم وجود الحارس المحنك والمخضرم الدولي السابق عبدالله المعيوف.