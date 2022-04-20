في دوري أبطال آسيا 2022.. "الهلال" يقترب من كسر الأرقام

ويسعى الهلال (كبير آسيا) بعد أن تأهل رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، مساء أمس الثلاثاء، عبر بوابة الاستقلال الطاجيكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وانتهى هلالياً بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.