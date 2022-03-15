في دوري أبطال آسيا .. 4 مدن سعودية تستضيف مباريات دور المجموعات

اكتمل عقد المتأهلين، أمس الثلاثاء، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم، عقب انتهاء مباريات الملحق الآسيوي، بعد تأهل أندية التعاون السعودي، والشارقة الإماراتي، وناساف الأوزبكي عن منطقة غرب القارة، فيما تأهلت أندية وفيسيل كوبي الياباني وأولسان هيونداي ودايغو من كوريا الجنوبية عن شرق القارة.