في دوري أبطال آسيا .. 4 مدن سعودية تستضيف مباريات دور المجموعات

اكتمل عقد المتأهلين، أمس الثلاثاء، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم، عقب انتهاء مباريات الملحق الآسيوي، بعد تأهل أندية التعاون السعودي، والشارقة الإماراتي، وناساف الأوزبكي عن منطقة غرب القارة، فيما تأهلت أندية وفيسيل كوبي الياباني وأولسان هيونداي ودايغو من كوريا الجنوبية عن شرق القارة.
وتستضيف السعودية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، خلال الفترة من 7-27 إبريل المقبل، حيث تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال.
ويستهل الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تُقام في الرياض، وتضم المجموعة أيضًا الاستقلال الطاجيكي، الريان القطري والشارقة الإماراتي.
كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الشباب السعودي، الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.
وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم فولاد خوزستان الإيراني، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الغرافة القطري وآهال التركماني.
وتُقام مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، حيث تضم كلاً من سيباهان الإيراني، الدحيل القطري، باختاكور الأوزبكي، والتعاون السعودي.
وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كلاً من الفيصلي السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.