في "ديربي جدة" حضر حمدالله بـ"هاتريك".. الاتحاد يخمد فورة الأهلي بالأربعة

قاد مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه لانتصار كبير على الغريم التقليدي الأهلي في "ديربي جدة " بنتيجة 4/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بثلاثية للاتحاد مقابل هدف للأهلي. وكان مهاجم الاتحاد "عبدالرزاق حمدالله" البادئ بالتسجيل بهدفين عند الدقيقتَيْن الـ6، والـ22، فيما أحرز "رومارينهو" الهدف الثالث عند الدقيقة الـ43.

وقلص البرازيلي "إدواردو" النتيجة لفريقه الأهلي في الدقيقة الثانية بالوقت بدل الضائع (2+45).

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ49، أضاف لاعب الأهلي عبدالباسط هندي الهدف الثاني لفريقه برأسية رائعة على يسار حارس الاتحاد "غروهي".

وفي الدقيقة الـ73 أطلق لاعب الأهلي محمد المجحد صاروخًا من خارج الصندوق الأصفر، واستقرت تسديدته داخل شباك الاتحاد هدفًا ثالثًا محققًا التعادل.

فرحة الأهلي بالتعادل استمرت حتى الدقيقة الـ90 حينما أصابهم حمدالله في مقتل بهدف رابع قاتل من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (4 +90) خرج لاعب الأهلي محمد خبراني بالبطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة تمسك الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبقي الأهلي على رصيده السابق 25 نقطة.