في ذكرى "يوم التأسيس".. الفتح يحتفل برباعية في مرمى الفيصلي

احتفل فريق الفتح الأول لكرة القدم بذكرى يوم التأسيس ( اليوم الثلاثاء 22 فبراير ) بانتصار عريض على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بثلاثية دون مقابل، تناوب على تسجيلها كل من ( سفيان بن دبكة و"كويفا" هدفين)، عند الدقائق 24،42،45 .

وفي الشوط الثاني أضاف مروان سعدان الهدف الرابع للفتح عند الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 84 سجل "تفاريس" الهدف الشرفي للفيصلي.

بتلك النتيجة قفز الفتح للمركز الـ 11 برصيد 24 نقطة، وبقي الفيصلي على نقاطه السابقة الـ 21.