في سباق الميداليات .. أخضر البارالمبية يرفع رصيده إلى 38 في دورة ألعاب غرب آسيا

واصلت الفرق ‏السعودية البارالمبية تحقيقها للميداليات المنوعة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة التي تختتم غداً في البحرين، عندما رفعت رصيدها إلى 38 ميدالية بتحقيقها في اليوم قبل الأخير للدورة 18 ميدالية (ذهبيتان، 7 فضيات، 9 برونزيات).

‏وافتتح شريط الميداليات الذهبية الرامي هاني النخلي بفوزه بذهبية رمي الرمح فئة 33 وانتزع عبد الرحمن القرشي الذهبية الثالثة له في الدورة عندما حقق ذهبية سباق 200 متر كراسي متحركة فئة t53.

‏وفي منافسات رفع الأثقال حقق الرباعيون عدنان نور فضية وزن 44 كيلو جراماً وزميله عبادة هوساوي فضية 65 كيلو جراماً والرباع أصيل هوساوي فضية وزن 72 كيلو جراماً، وحقق العداء جمعان الزهراني فضية 200 متر كراسي متحركة t54 وفاز العداء علي النخلي بفضية سباق 200 متر جري t37 كما نال الرامي حيدر سلامي فضية مسابقة القرص فئة f57 وبرونزية رمي الرمح فئة f57 وحقق زوجي كرة الطاولة مريم المريسل وصالح الغامدي فضية مسابقة الزوجي مختلط.

‏وجاءت الميدالية البرونزية الأولى عن طريق اللاعب عدنان حضة في وزن 65 كيلو جراماً لمنافسات الأثقال، فيما نال زميله طارق بالغيث برونزية وزن 72 كيلوجراماً، وأحرز الفريق البوتشيا الجماعي والمكون من عبدالعزيز الزهراني وأحمد الدومان وأحمد السويدان برونزية الفرق، ونال زوجي كرة الطاولة ثامر الحبشان وجزاء الشمري برونزية زوجي الوقوف، ‏وأحرزت الهنوف أبو حيمد برونزية رمي الرمح فئة 33، وفازت الرامية ناظا الحميداني بميداليتين برونزيتين في رمي الرمح ورمي القرص فئة 57، وفاز العداء البراء القرني ببرونزية سباق 200 متر كراسي متحركة t54، وحقق الرامي خالد الأحمري برونزية مسابقة الرمح فئة .34.