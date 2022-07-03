في ظل اهتمام أندية تركية وقطرية.. هل يرحل أبوبكر عن النصر؟

أصبح الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر، قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "العالمي " بعد موسم واحد من انضمامه إليه قادماً من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
و مازال مستقبل فينسنت أبو بكر مهاجم النصر مجهولاً، حيث تتحدث الأخبار عن وجود عروض عربية وتركية على طاولة ناديه في ظل حديث عن رغبة المدرب الجديد رودي جارسيا في التخلص منه والإبقاء على أندرسون تاليسكا.
وارتبط أبو بكر خلال الأيام الأخيرة بالعودة إلى ناديه بشكتاش وكذلك الانتقال لعدد من الأندية الإسبانية والتركية، إضافة إلى اهتمام كبير من نادي الغرافة القطري.
أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي النصر، وافقت على رحيل الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل العروض المغرية التي تلقاها اللاعب مؤخراً.
وينتهي عقد أبوبكر مع النصر خلال صيف عام 2024، وهو ما جعل النصر منفتحاً على رحيله خوفاً من خسارته مجاناً خلال الموسم المقبل.
وأكدت هذه التقارير أن الغرافة القطري توصل لاتفاق مبدئي مع النصر وأبوبكر، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.