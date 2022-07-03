في ظل اهتمام أندية تركية وقطرية.. هل يرحل أبوبكر عن النصر؟

و مازال مستقبل فينسنت أبو بكر مهاجم النصر مجهولاً، حيث تتحدث الأخبار عن وجود عروض عربية وتركية على طاولة ناديه في ظل حديث عن رغبة المدرب الجديد رودي جارسيا في التخلص منه والإبقاء على أندرسون تاليسكا.