في قرارات أصدرها الفيصل اليوم.. تأسيس خمسة اتحادات بارالمبية.. وفصل اتحاد الرياضات الشتوية

يُذكر أن الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية العربية السعودية قد أقرّت يوم 16 من العام 2021، دمج اللجنة باللجنة البارالمبية السعودية لتصبح كيانًا واحدًا تحت اسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما انعكس في القرارات الصادرة اليوم، والتي بلغ بموجبها العدد الإجمالي للاتحادات واللجان والروابط الرياضية في المملكة 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية.