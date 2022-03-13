في قرارات أصدرها الفيصل اليوم.. تأسيس خمسة اتحادات بارالمبية.. وفصل اتحاد الرياضات الشتوية

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، عدداً من القرارات الرامية إلى تنظيم الرياضات المختلفة داخل الاتحادات الرياضية بما ينعكس على تطوير المنافسات المحلية والتمثيل الدولي والأداء الفني بشكل عام للرياضة الأولمبية والبارالمبية في المملكة.
وجاءت القرارات الصادرة على النحو التالي:
فصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية إلى كيانين مستقلين وهما:
. الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية.
. الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.
- تأسيس خمسة اتحادات بارالمبية مستقلة وهي:
الاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية.
الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.
الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية.
الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي.
الاتحاد السعودي للبوتشيا.
- الموافقة على إدراج الرياضة البارالمبية، بما في ذلك المسابقات والمنتخبات الوطنية، تحت مظلة 14 اتحادًا قائمً، وهي:
الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الاتحاد السعودي للفروسية.
الاتحاد السعودي للسهام.
الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
الاتحاد السعودي للرماية.
الاتحاد السعودي للتجديف.
الاتحاد السعودي للكانو والكاياك.
الاتحاد السعودي للتايكوندو.
الاتحاد السعودي للترايثلون.
الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية.
الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.
الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.
الاتحاد السعودي للدراجات.
يُذكر أن الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية العربية السعودية قد أقرّت يوم 16 من العام 2021، دمج اللجنة باللجنة البارالمبية السعودية لتصبح كيانًا واحدًا تحت اسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما انعكس في القرارات الصادرة اليوم، والتي بلغ بموجبها العدد الإجمالي للاتحادات واللجان والروابط الرياضية في المملكة 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية.