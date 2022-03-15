في قرار لغرفة المنازعات: إلزام "النصر" بدفع مليوني ريال للاعب الهلال "العبيد"

ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، إن إدارة النصر كانت قد خصمت 50% من راتب العبيد الشهري عقب قرار اتحاد كرة القدم السعودي بخصم النسبة نفسها من رواتب اللاعبين بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الأمر الذي رفضه اللاعب وأصر على الحصول على كامل مستحقاته.