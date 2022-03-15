في قرار لغرفة المنازعات: إلزام "النصر" بدفع مليوني ريال للاعب الهلال "العبيد"

أقرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكماً لصالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالرحمن العبيد، بإلزام ناديه السابق النصر، بدفع مليوني ريال.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، إن إدارة النصر كانت قد خصمت 50% من راتب العبيد الشهري عقب قرار اتحاد كرة القدم السعودي بخصم النسبة نفسها من رواتب اللاعبين بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الأمر الذي رفضه اللاعب وأصر على الحصول على كامل مستحقاته.
وتابع المصدر أن إدارة النصر طلبت حيثيات قرار غرفة فض المنازعات، وبعد تسلمها، ستقدم استئنافها على القرار عبر مركز التحكيم الرياضي، ويحق للنصر تقديم الاستئناف خلال 21 يومًا من تسلم حيثيات القرار.