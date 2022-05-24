‬في قرعة كأسَيْ آسيا.. مجموعة الأخضر الشاب "صعبة".. و"متوازنة" للناشئين



قرعة تحت 17كما سحبت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: الكويت، والهند، والمالديف، وميانمار.وتنطلق منافسات التصفيات التي تستضيفها الدمام بنظام التجمع في أكتوبر المقبل.