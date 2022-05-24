‬في قرعة كأسَيْ آسيا.. مجموعة الأخضر الشاب "صعبة".. و"متوازنة" للناشئين

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، والتي تستضيفها أوزبكستان المنتخب السعودي حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى بمواجهة الصين، وميانمار، والمالديف، وأوزبكستان مستضيفة النهائيات.
الدمام تستضيف التصفياتوتنطلق التصفيات التي يستضيف الأخضر مجموعتها في الدمام خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022، بمشاركة 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تُلعب بنظام التجمع، وبحيث ضمّت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
قرعة تحت 17كما سحبت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: الكويت، والهند، والمالديف، وميانمار.وتنطلق منافسات التصفيات التي تستضيفها الدمام بنظام التجمع في أكتوبر المقبل.