رياضة

في "قمة الرياض" المرتقبة .. تعرف على تشكيلة النصر والهلال

في "قمة الرياض" المرتقبة .. تعرف على تشكيلة النصر والهلال
أحمد سرور
أحمد سرور

أعلنت قبل قليل تشكيلة فريقي الهلال والنصر، حيث يلتقي الفريقان، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك" في الرياض، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: منصور الشمري، فونيس موري، عبد الإله العمري، علي لاجامي

الوسط: عبد الله الخيبري، إنسيلمو، خالد الغنام، تاليسكا، بيتي

الهجوم: أبو بكر.

فيما جاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد

الوسط: كويلار، كاريلو، سالم الدوسري، بيريرا، موسى ماريجا

الهجوم: إيجالو.

ويحتل النصر، وصافة البطولة برصيد 44 نقطة، أما الهلال رابع الترتيب يمتلك 37 نقطة.

الهلال
النصر

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