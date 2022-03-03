في "قمة الرياض" المرتقبة .. تعرف على تشكيلة النصر والهلال

أعلنت قبل قليل تشكيلة فريقي الهلال والنصر، حيث يلتقي الفريقان، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك" في الرياض، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: منصور الشمري، فونيس موري، عبد الإله العمري، علي لاجامي

الوسط: عبد الله الخيبري، إنسيلمو، خالد الغنام، تاليسكا، بيتي

الهجوم: أبو بكر.

فيما جاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد

الوسط: كويلار، كاريلو، سالم الدوسري، بيريرا، موسى ماريجا

الهجوم: إيجالو.

ويحتل النصر، وصافة البطولة برصيد 44 نقطة، أما الهلال رابع الترتيب يمتلك 37 نقطة.