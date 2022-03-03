في "قمة الرياض" المرتقبة .. تعرف على تشكيلة النصر والهلال

أعلنت قبل قليل تشكيلة فريقي الهلال والنصر، حيث يلتقي الفريقان، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك" في الرياض، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تشكيلة النصر كالتالي:
حراسة المرمى: وليد عبد الله
الدفاع: منصور الشمري، فونيس موري، عبد الإله العمري، علي لاجامي
الوسط: عبد الله الخيبري، إنسيلمو، خالد الغنام، تاليسكا، بيتي
الهجوم: أبو بكر.
فيما جاءت تشكيلة الهلال كالآتي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد
الوسط: كويلار، كاريلو، سالم الدوسري، بيريرا، موسى ماريجا
الهجوم: إيجالو.
ويحتل النصر، وصافة البطولة برصيد 44 نقطة، أما الهلال رابع الترتيب يمتلك 37 نقطة.