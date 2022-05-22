في " كلاسيكو" الكرة السعودية المنتظر.. هل يؤجل الهلال حسم اللقب أم تكون للاتحاد كلمة أخيرة؟

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، ويحين الموعد المنتظر لقمة الكرة السعودية، الذي يجمع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ونظيره الهلال، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، في "كلاسيكو" مرتقب، في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ربما تحدد نتيجته وبنسبة كبيرة مصير لقب دوري المحترفين في حال انتصار الاتحاد وقبل الختام بثلاث جولات، وربما تكون للهلال كلمة أخرى .
يعاني الهلال من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين، منهم بداعي الإصابة ( كاريلو، كويلار، الشهري، المالكي، جيانغ، المفرج، الشهراني وناصر الدوسري ) فيما يغيب "كنو" بداعي الإيقاف .
في المقابل استعاد أصفر جدة خدمات لاعبيه ( أحمد حجازي وعمر هوساوي ) اللذين يشكلان قوة في خط الدفاع.
الاتحاد يسعى في لقاء الليلة لإقصاء منافس تقليدي من المنافسة على الظفر باللقب، وإحكام القبضة على الصدارة (61 نقطة) فيما يملك الوصيف الهلال (55 نقطة) حيث يأمل الأزرق تحقيق الانتصار على الظروف وتقليص الفارق النقطي إلى 3 نقاط، وبالتالي إحياء الأمل، ومصالحة جماهيره بعد خسارة الكأس أمام الفيحاء.
مواجهة صعبة ومثيرة في كل تفاصيلها وصراع كبير بين مدربي الفريقين "دياز" و" كونترا" من أجل اختيار التشكيلة المناسبة لموقعة الليلة، مع نهاية مسابقة النفس الطويل.