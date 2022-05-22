في " كلاسيكو" الكرة السعودية المنتظر.. هل يؤجل الهلال حسم اللقب أم تكون للاتحاد كلمة أخيرة؟

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، ويحين الموعد المنتظر لقمة الكرة السعودية، الذي يجمع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ونظيره الهلال، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، في "كلاسيكو" مرتقب، في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ربما تحدد نتيجته وبنسبة كبيرة مصير لقب دوري المحترفين في حال انتصار الاتحاد وقبل الختام بثلاث جولات، وربما تكون للهلال كلمة أخرى .