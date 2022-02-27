في ليلة تألق فيها " كويفا" .. "الفتح" يقسو على "الاتفاق" برباعية

أمطر فريق الفتح الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، شباك شقيقه الاتفاق بأربعة أهداف مكّنته من الحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الفتح برباعية دون مقابل.

جاءت أول ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول عن طريق كريستيان كويفا في الدقيقتين 10 و33 قبل أن ينجح سفيان بن دبكة في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37 قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الرابع في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 24 فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.