في ليلة حضور "ديلغادو" وبهدف "سينمائي" لسالم.. الهلال يُجدِّد أمل الحصول على لقب الدوري

جدد فريق الهلال الأول لكرة القدم أمل الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عقب تجاوز المتصدر الاتحاد ،بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة ، في ختام الجولة 27
الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ، حيث كان الاتحاد هو البادئ في التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 32
ومن خطأ قاتل بين قائد الاتحاد زياد الصحفي وزميله أحمد حجازي ، حيث اصطدما الاثنان مع حارس فريقهم " غروهي" والذي سقط ارضاً ليسدد لاعب الهلال " ديلغادو " أول أهدافه مع فريقه عند الدقيق 42 ، ويخسر الاتحاد خدمات الحارس ( خرج مصاباً ) ليحل بدلاً عنه راكان النجار .
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 69 أضاف لاعب الأزرق سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه بطريقه رائعة(سينمائي) من خارج الصندوق .
وعاد " ديلغادو " ليحرز الهدف الهلالي الثاني له في هذا اللقاء والثالث لفريقه ، بعد
استثماره لعرضية سالم الدوسري .
اللقاء شهد تألقاً واضحاً لحارس الهلال عبد الله المعيوف وإخفاقاً لمهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله .
بتلك النتيجة بقي الاتحاد في الصدارة 61 نقطه ، والهلال في الوصافة برصيد 58
وبقي حسم اللقب في الملعب للفريقين