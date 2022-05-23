رياضة

في ليلة حضور "ديلغادو" وبهدف "سينمائي" لسالم.. الهلال يُجدِّد أمل الحصول على لقب الدوري

ضرب الاتحاد على أرضه وبين جماهيره بثلاثية
في ليلة حضور "ديلغادو" وبهدف "سينمائي" لسالم.. الهلال يُجدِّد أمل الحصول على لقب الدوري
فرحة لاعبي الهلال بالانتصار على الاتحاد في الدوري
أحمد سرور
أحمد سرور

جدد فريق الهلال الأول لكرة القدم أمل الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عقب تجاوز المتصدر الاتحاد ،بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة ، في ختام الجولة 27

الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ، حيث كان الاتحاد هو البادئ في التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 32

ومن خطأ قاتل بين قائد الاتحاد زياد الصحفي وزميله أحمد حجازي ، حيث اصطدما الاثنان مع حارس فريقهم " غروهي" والذي سقط ارضاً ليسدد لاعب الهلال " ديلغادو " أول أهدافه مع فريقه عند الدقيق 42 ، ويخسر الاتحاد خدمات الحارس ( خرج مصاباً ) ليحل بدلاً عنه راكان النجار .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 69 أضاف لاعب الأزرق سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه بطريقه رائعة(سينمائي) من خارج الصندوق .

وعاد " ديلغادو " ليحرز الهدف الهلالي الثاني له في هذا اللقاء والثالث لفريقه ، بعد

استثماره لعرضية سالم الدوسري .

اللقاء شهد تألقاً واضحاً لحارس الهلال عبد الله المعيوف وإخفاقاً لمهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله .

بتلك النتيجة بقي الاتحاد في الصدارة 61 نقطه ، والهلال في الوصافة برصيد 58

وبقي حسم اللقب في الملعب للفريقين

الهلال
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاتحاد

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