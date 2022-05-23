في ليلة حضور "ديلغادو" وبهدف "سينمائي" لسالم.. الهلال يُجدِّد أمل الحصول على لقب الدوري

جدد فريق الهلال الأول لكرة القدم أمل الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عقب تجاوز المتصدر الاتحاد ،بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة ، في ختام الجولة 27