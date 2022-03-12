في ليلة عودة الأخضر.. الأهلي ينفجر (فرحًا) بثلاثية الطائي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لسكة الانتصارات، وصالح جماهيره، عبر بواب ضيفه الطائي 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.