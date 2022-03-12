في ليلة عودة الأخضر.. الأهلي ينفجر (فرحًا) بثلاثية الطائي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لسكة الانتصارات، وصالح جماهيره، عبر بواب ضيفه الطائي 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين، وكان الطائي البادئ بزيارة حارس الأهلي ياسر المسيليم عن طريق أمير سعيود عند الدقيقة الـ33.
وعند الدقيقة الـ42 عادل النتيجة للأهلي فرانك كوم برأسية جميلة، وصلته برأسية أيضًا من هداف الفريق عمر السومة، واكتفى حارس الطائي بدر الخمعلي بمشاهدة الكرة وهي تسكن الشباك.
وفي الشوط الثاني أضاف هداف الأهلي التاريخي عمر السومة هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة الـ48 بعد عرضية رائعة، وصلته من زميله المقرن، أرسلها الأول أرضية زاحفة داخل الشباك.
وعند الدقيقة الـ56 توج السومة حضوره بالهدف الثالث من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ28؛ وقفز للمركز العاشر، واقترب أكثر من مناطق الأمان.