في مايو ويونيو.. المملكة تستضيف بطولتين إقليميتين من بطولات اتحاد غرب آسيا

ويشارك في البطولة الشاطئية منتخبات: السعودية، الإمارات، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت، عُمان، بينما تشهد بطولة الرجال الرابعة للصالات مشاركة ٧ منتخبات هي: الكويت "المستضيف"، السعودية، العراق، الإمارات، البحرين، لبنان، فلسطين، فيما تقام بطولة السيدات الثالثة للصالات بمشاركة ٧ منتخبات لغاية الآن هي: السعودية "المستضيف"، فلسطين، العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان.