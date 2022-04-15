في مايو ويونيو.. المملكة تستضيف بطولتين إقليميتين من بطولات اتحاد غرب آسيا

يستعد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خلال شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو ٢٠٢٢ لإعادة الحياة لثلاث بطولات بعد انقطاع عنها لسنوات.
وسيكون اتحاد غرب آسيا على موعد مع أول هذه البطولات من خلال بطولة كرة القدم الشاطئية الثانية المقررة بضيافة الاتحاد السعودي بالفترة من ١٦ إلى ٢١ أيار/ مايو ٢٠٢٢، ثم بطولة الرجال الرابعة لكرة الصالات التي ستقام في الكويت من ٤ إلى ١٢ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢، وبعد ذلك تعود المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة السيدات لكرة الصالات من ١٦ إلى ٢٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢.
ويشارك في البطولة الشاطئية منتخبات: السعودية، الإمارات، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت، عُمان، بينما تشهد بطولة الرجال الرابعة للصالات مشاركة ٧ منتخبات هي: الكويت "المستضيف"، السعودية، العراق، الإمارات، البحرين، لبنان، فلسطين، فيما تقام بطولة السيدات الثالثة للصالات بمشاركة ٧ منتخبات لغاية الآن هي: السعودية "المستضيف"، فلسطين، العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان.
وحرص اتحاد غرب آسيا على إعادة هذه البطولات على أجندته تنفيذًا لأهدافه الرامية لشمول كافة القطاعات، سواء للرجال والسيدات وعلى مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك من منطلق الإسهام بتطوير كرة القدم في الإقليم بشكل عام، والعمل المتواصل على توفير محطات تنافسية إعدادية للمنتخبات النشيطة بهذه الأنواع من الألعاب، وخصوصًا أنها تقبل على مشاركات دولية وقارية مهمة.
كما ستوفر البطولات حافزًا للاتحادات الأهلية لتفعيل هذه القطاعات ضمن أنشطتها الداخلية، وهو ما يعمل على توسيع قاعدة انتشارها وجذب المزيد من المهتمين لممارستها.