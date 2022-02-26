في مباراة شهدت طرد لاعبين.. ضمك يضرب الرائد في الوقت القاتل ويقفز لمربع الكبار

تغلب فريق ضمك الأول لكرة القدم، على ضيفه الرائد بنتيجة 3/2؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم ضمك بهدفي (منصور حمزي، وهلال سوداني) عند الدقائق 27.39، مقابل هدف للرائد عن طريق "إيدير".

وكان لاعب الرائد كريم البركاوي، قد أضاع ركلتي جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد أن تصدى لها حارس ضمك مصطفى زغبة مرتين (بعد الإعادة بسبب تقدم الحارس).

وخسر ضمك خدمات مدافعه "أنتوليتش" الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 30، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ومع مطلع الشوط الثاني أعاد البركاوي فريقه الرائد للمباراة، بهدف التعادل عند الدقيقة 46 بقذيفه قوية من خارج الصندوق الأحمر؛ معوضًا ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول.

وقبل نهاية اللقاء أشهَرَ حكم اللقاء عبدالله العويدان البطاقة الحمراء لمدافع الرائد "سانتوس" عند الدقيقة 3+90.

ومن كرة ثابتة من قدم "سيرجو فيتور"، جاء الهدف الثالث لضمك 4+90، وكان كافيًا لخطف النقاط الثلاث، والقفز للمركز الرابع برصيد 36 نقطة.