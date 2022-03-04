في مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء.. التعادل سيد الموقف بين "التعاون" و"الفتح"

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة التعاون وضيفه الفتح، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث رفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة حافظ من خلالها على مركزه السابع، في حين رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة أبقته في المركز الثاني عشر.
منح المحترف المصري مصطفى فتحي التقدم أولًا للتعاون من تصويبة قوية ارتطمت بدفاع الفتح ليتغير مسارها وتخادع الحارس مكسيك كوفال، قبل أن تستقر في الشباك عند الدقيقة "27".
ولم يكد يمضي وقت طويل سوى 9 دقائق حتى أدرك الضيوف التعادل عن طريق هداف الفريق فراس البريكان، الذي استقبل عرضية نواف بوشل برأسه ليودعها داخل الشباك مسجلًا هدف تعديل النتيجة.
وأكمل فريق التعاون المباراة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، بعد أن أشهر الحكم التشيلي بييرو مازا البطاقة الحمراء بوجه المدافع نواف الصبحي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ثم اكتملت معاناة التعاون حينما عاد الحكم مجددًا ليمنح البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب الرأس الأخضر زي لويس، نتيجة تدخله العنيف على مروان سعدان بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.
وواصل حكم اللقاء توزيع هداياه بإعطاء الكروت الحمراء، وهذه المرة تجاه أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق التعاون عند الدقيقة 60.
وفرض الحكم التشيلي بييرو مازا، نفسه نجمًا للمباراة في الدقيقة 70، حينما أشهر البطاقة الحمراء الرابعة في اللقاء للنجم المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح؛ لاستعماله القوة المفرطة على حارس التعاون كاسيو أنجوس.