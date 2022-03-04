في مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء.. التعادل سيد الموقف بين "التعاون" و"الفتح"

وأكمل فريق التعاون المباراة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، بعد أن أشهر الحكم التشيلي بييرو مازا البطاقة الحمراء بوجه المدافع نواف الصبحي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ثم اكتملت معاناة التعاون حينما عاد الحكم مجددًا ليمنح البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب الرأس الأخضر زي لويس، نتيجة تدخله العنيف على مروان سعدان بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.