في مواجهات مرتقبة ومثيرة غداً.. ربع نهائي "عربية الصالات" ينطلق

كما بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية المتقدمة الأولى لكرة قدم الصالات، بإشراف الاتحاد العربي بمشاركة 17 ًمتدرباً، وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل، وتشمل جانبًا نظريًا وآخر عمليًا.