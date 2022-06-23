في مواجهات مرتقبة ومثيرة غداً.. ربع نهائي "عربية الصالات" ينطلق

تستأنف، غداً الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 التي ينظمها الاتحاد العربي على صالة وزارة الرياضة في الدمام.
وتجمع المباراة الأولى التي تُجرى عند الساعة «1:30» ظهرًا المنتخبين المغربي والليبي، وتليها مواجهة المنتخبين المصري والموريتاني «4:30» ًعصرًا، وتتواصل المنافسات بلقاء المنتخب السعودي أمام العراق «7:30 مساءً»، وأخيرًا يلاقي المنتخب الكويتي نظيره الفلسطيني «10:30» مساء.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اطمأنت على جاهزية اللجان لمباريات الأدوار النهائية خلال الاجتماع الذي عقدته الخميس، برئاسة جمال علام.
كما بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية المتقدمة الأولى لكرة قدم الصالات، بإشراف الاتحاد العربي بمشاركة 17 ًمتدرباً، وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل، وتشمل جانبًا نظريًا وآخر عمليًا.