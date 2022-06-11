في مواجهة "الثأر" .. مضر السعودي والنجمة البحريني في نهائي خليجي 38

في الجانب الآخر، يدخل مضر المواجهة بشعار الثأر، بعد أن خسر من النجمة في دور المجموعات 33-28 بعد مباراة مثيرة بينهما، حيث يمتلك مدرب الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين مثل أحمد العبد العالي وعبد الله الهلالي وعبد الله السالم وعباس السفر إضافة إلى محمد العباس.