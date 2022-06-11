في مواجهة "الثأر" .. مضر السعودي والنجمة البحريني في نهائي خليجي 38
رياضة

في مواجهة "الثأر" .. مضر السعودي والنجمة البحريني في نهائي خليجي 38

سبق
سبق

يلتقي فريق مضر السعودي الأول لكرة اليد بنظيره النجمة البحريني ، غدًا الأحد ، في نهائي بطولة الأندية الخليجية 38، والتي تحتضن الكويت منافساتها هذه الأيام.

بلغ النجمة إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي القطري (28-21)، فيما فاز مضر على الكويت الكويتي مستضيف البطولة (25-23).

في الجانب الآخر، يدخل مضر المواجهة بشعار الثأر، بعد أن خسر من النجمة في دور المجموعات 33-28 بعد مباراة مثيرة بينهما، حيث يمتلك مدرب الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين مثل أحمد العبد العالي وعبد الله الهلالي وعبد الله السالم وعباس السفر إضافة إلى محمد العباس.

نادي مضر

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