رياضة
في مواجهة "الثأر" .. مضر السعودي والنجمة البحريني في نهائي خليجي 38
يلتقي فريق مضر السعودي الأول لكرة اليد بنظيره النجمة البحريني ، غدًا الأحد ، في نهائي بطولة الأندية الخليجية 38، والتي تحتضن الكويت منافساتها هذه الأيام.
بلغ النجمة إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي القطري (28-21)، فيما فاز مضر على الكويت الكويتي مستضيف البطولة (25-23).
في الجانب الآخر، يدخل مضر المواجهة بشعار الثأر، بعد أن خسر من النجمة في دور المجموعات 33-28 بعد مباراة مثيرة بينهما، حيث يمتلك مدرب الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين مثل أحمد العبد العالي وعبد الله الهلالي وعبد الله السالم وعباس السفر إضافة إلى محمد العباس.