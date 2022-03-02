في نسختها الثالثة .. بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تعود للمملكة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف عن إطلاق نسختها الثالثة في الفترة من 17 - 20 مارس (الجاري)، بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي. وتعد البطولة العالمية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.

وستحظى منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات عالمياً بقيادة حاملة اللقب النجمة النيوزيلندية ليديا كو، إلى جانب لاعبات فائزات بلقب بطولات كبرى مثل: آنا نوردكفيست وجورجيا هول، ونجمات كأس سولهايم كارلوتاسيغاندا وبرونتي لو، بالإضافة إلى لاعبات حصلن على ألقاب في بطولات الجولة الأوروبية مثل: ماريان سكاربنورد، وأوليفيا كوان، وبولين روسين بوشار، وستيف كيرياكو، وآن فان دام، وبطلة نسخة عام 2020م الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن.

وتم تقديم موعد إقامة نسخة هذا العام ثمانية أشهر من تاريخها المعتاد، بما يسمح للجولة الأوروبية زيارة المملكة في مناسبتين مختلفتين يستضيفهما نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تنطلق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية منتصف مارس المقبل، وتعقبها سلسلة بطولات أرامكو للفرق في شهر نوفمبر.

ويعد هذا العام متفرداً بالنسبة للجولة الأوروبية للسيدات، حيث سيبلغ مجموع جوائز جميع بطولات أرامكو النسائية للقولف تحت مظلة الجولة الأوربية 5 ملايين دولار أمريكي، بواقع مليون دولار لكل بطولة. وتُعد هذه أكبر جائزة في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات.

وفي تعليقه على الإعلان عن البطولة، قال الأستاذ ماجد السرور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف، وقولف السعودية: "نسعد باستضافة أفضل لاعبات القولف في العالم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهنّ يشاركن في النسخة الثالثة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في مارس المقبل. إننا نطمح من خلال استضافة أكبر البطولات العالمية لرفع مستوى رياضة القولف على نطاق عالمي وإلهام جيل جديد من لاعبي ولاعبات القولف في المملكة. حيث أسهمت النسختان الماضيتان من البطولة في إحداث نقلة نوعية في العبور بقولف السيدات إلى آفاق جديدة بالإضافة إلى انتشار القولف بشكل أكبر في المملكة".

ومن جانبها قالت ألكساندرا أرماس، الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبية للسيدات: "تسعدني العودة مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية ولبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبلا شك فإن كل بطولة تحت الجولة الأوروبية للسيدات أُقيمت في نادي وملعب رويال غرينز قد حققت نجاحاً كبيراً، ونحن نتطلع جميعنا لأسبوع البطولة وبالأخص اللاعبات، وهو أمر طبيعي نظراً لقوة الأسماء المشاركة، والجوائز التي تقدمها البطولة، وللملعب الرائع والموقع المميز".

وأضافت أرماس: "نحن نلمس التأثير الإيجابي لقولف السيدات والذي ينتج عن مشاركة اللاعبات في المملكة، ونحمل الكثير من الذكريات الجميلة من النسخة الأولى عام 2020م ومن أهمها إلهام أكثر من 1000 سيدة وفتاة سعودية للاشتراك في عضوية نادي السيدات أولاً، ومنحهن الفرصة لتعلم القولف لأول مرة، ونحن فخورون بذلك ويدفعنا النجاح الذي تحقق للاستمرار ونتطلع للعودة وإشراك المزيد منهن في رياضة القولف".

وقالت النرويجية ماريان سكاربنورد، صاحبة الخمسة ألقاب في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، والمشارِكة في النسختين الماضيتين من البطولة، والفائزة بالجائزة الفردية في البطولة الافتتاحية من سلسلة بطولات أرامكو للفرق في لندن: "تمثّل إضافة بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية إلى روزنامة الجولة الأوروبية للسيدات حدثاً مهماً بالنسبة لنا كلاعبات، إذ تؤكد هذه البطولات على أنها استثمار يحفز مشاركة السيدات في الرياضة. وقد أثبتت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية أنها الأفضل حتى الآن ضمن بطولات الجولة، كما أن نادي وملعب رويال غرينز له طابع خاص ومختلف ونتطلع جميعنا للعب فيه".

وفي تعليقه على انطلاقة البطولة قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال المرّي: "تُسهم مثل هذه المنافسات في إحداث فرق في مجال الرياضة، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا، فبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية أحدثت تغييراً في مشهد لعبة السيدات بما يتماشى مع جهودنا لدعم تمكين المرأة في أرامكو السعودية. وتمثل رعايتنا لهذه البطولات الآن استمراراً لارتباطنا بهذه الرياضة منذ أربعينيات القرن الماضي، حينما قامت أرامكو السعودية ببناء أول ملعب للقولف في المملكة".

وتتوفر تذاكر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية مجاناً وعلى الراغبين في الحصول عليها ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني: www.golfsaudi.com