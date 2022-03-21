في نسختها الـ23.. صالة وزارة الرياضة تحتضن بطولة كأس النخبة للطائرة

تنطلق، غدًا الثلاثاء، منافسات النسخة الـ23 من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، التي ستقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض على مدى ثلاثة أيام بنظام الدوري من دور واحد، وبمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز لهذا الموسم، وهي: "الأهلي والهلال والفيصلي والترجي".