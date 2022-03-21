في نسختها الـ23.. صالة وزارة الرياضة تحتضن بطولة كأس النخبة للطائرة

تنطلق، غدًا الثلاثاء، منافسات النسخة الـ23 من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، التي ستقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض على مدى ثلاثة أيام بنظام الدوري من دور واحد، وبمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز لهذا الموسم، وهي: "الأهلي والهلال والفيصلي والترجي".
وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتين، تجمع الأولى الأهلي والترجي عند الساعة 3:45 عصرًا، وسيقود اللقاء حكم أول سامي أمين وحكم ثانٍ عبدالله الوردي وسعد القحطاني مسجلًا.
وفي المواجهة الثانية، التي تجمع الهلال والفيصلي في قمة مرتقبة عند الساعة 6:15 مساءً، ويقودها حكم أول هاني سنان، وحكم ثاني منصور القحطاني، وسعد الدوسري مسجلًا.
ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجًا باللقب بعد أن تمكّن من تحقيق البطولة 15 مرة من أصل 22 نسخة، ويأتي الأهلي ثانيًا بـ6 ألقاب، فيما ذهبت نسخة 2013 - 2014 لصالح الوحدة.