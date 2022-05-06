في نصف نهائي كأس اليد.. الخليج يواجه الزلفي والنور يلتقي الصفا

يترقب عشاق كرة اليد السعودية يوم غد السبت الموافق 7 مايو 2022م، عودة المنافسات المحلية بعد توقف استمر 16 يومًا، إذ تتجه الأنظار نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، التي ستحتضن مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.