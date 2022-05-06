في نصف نهائي كأس اليد.. الخليج يواجه الزلفي والنور يلتقي الصفا

يترقب عشاق كرة اليد السعودية يوم غد السبت الموافق 7 مايو 2022م، عودة المنافسات المحلية بعد توقف استمر 16 يومًا، إذ تتجه الأنظار نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، التي ستحتضن مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.
وينطلق اللقاء الأول عند تمام الساعة 5:00 مساءً، عندما يلتقي فريق الخليج مع نظيره الزلفي، وكان الخليج تأهل بعد فوزه على الأهلي، فيما كسب الزلفي تأهله من الوحدة.
ويتقابل النور مع الصفا في اللقاء الآخر الذي ينطلق عند الساعة 7:00 مساءً، بعد أن عبر النور من بوابة المحيط، واقتنص الصفا الفوز من بوابة حامل اللقب مضر.
وستبث المواجهتان تلفزيونياً على قنوات الناقل الحصري لمنافسات كرة اليد "قناة SSC الرياضية" وسيصحبهما الأستديو التحليلي المصاحب لكل مواجهة.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد، وضع آلية تضمن إعطاء جماهير الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد وبطولة النخبة للكبار، حقها الكامل حسب الطاقة الاستيعابية للصالة.
وتضمنت الآلية التي وضعت توزيع التذاكر من خلال الأندية المشاركة، فيما سيكون دخول الجماهير من بوابة العوائل، وستخصص البوابة الشمالية لدخول العوائل وتذاكر الـVIP، بالإضافة لفتح البوابات قبل 30 دقيقة من كل مباراة، وإفراغ الجماهير بعد نهاية كل مباراة عن طريق أمن الصالة.