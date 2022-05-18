في نهائي أغلى الكؤوس.. الهلال يبحث عن اللقب العاشر والفيحاء عن الأول

يسعى الهلال في هذا النهائي لتحقيق لقبه العاشر في البطولة ليصبح ثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ13 لقبًا، رغم الغيابات التي يشهدها الفريق خلال الفترة الماضية وتعرض بعض لاعبيه للإصابة التي أنهت موسمهم الرياضي.