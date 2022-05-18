في نهائي أغلى الكؤوس.. الهلال يبحث عن اللقب العاشر والفيحاء عن الأول

قمة منتظرة تجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الفيحاء، غدًا الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة حيث مواجهة الهلال والفيحاء على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 - 2022.
يسعى الهلال في هذا النهائي لتحقيق لقبه العاشر في البطولة ليصبح ثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ13 لقبًا، رغم الغيابات التي يشهدها الفريق خلال الفترة الماضية وتعرض بعض لاعبيه للإصابة التي أنهت موسمهم الرياضي.
في المقابل يطمح الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي؛ حيث يسعى للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه على خطا الفيصلي والتعاون، وكان وصول الفيحاء لهذا النهائي باستحقاق نظير ما قدمه الفريق هذا الموسم من مستويات مميزة مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش.
وتواجه الفريقان هذا الموسم في مناسبتين في الدوري، وكان التعادل حاضرًا في الدور الأول، وفاز الفيحاء في الثانية بهدف نظيف.
يعد هذا النهائي السادس الذي يستضيفه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"؛ حيث أقيمت نهائيات نسخ 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على نفس الملعب.