في نهائي بطولة غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه الكويت

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا "الاثنين"، بنظيره المنتخب الكويتي الشقيق، على صالة نادي النصر الكويتي، عند الساعة السادسة مساءً، على نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.
وأدى "أخضر الصالات" حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد "GYM"، بمقر إقامة البعثة وإجراء تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المنتخب العُماني السابقة، ثم قام المدير الفني للمنتخب بقيادة "الإسباني" أندرو بلازا، باستعراض بعض الحالات التي حدثت في المباراة ومناقشتها ومعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة.