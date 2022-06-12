في نهائي بطولة غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه الكويت

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا "الاثنين"، بنظيره المنتخب الكويتي الشقيق، على صالة نادي النصر الكويتي، عند الساعة السادسة مساءً، على نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.