رياضة
في نهائي كأس آسيا بين الأخضر والأوزبكي.. الثلاثي يحلّل.. والحربي يعلّق على المواجهة
تبدأ البث عند الثالثة عصراً SSC
تبدأ شركة الرياضة السعودية، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة الرياض، البث المباشر لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، والذي يجمع المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره الأوزبكي، وذلك على ملعب بونيودوكور بطشقند، وذلك من خلال الاستوديو التحليلي.
ويقود الاستوديو التحليلي الزميل محمد خاتم، حيث يستضيف المحللين (محيسن الجمعان، عمر الغامدي، وإبراهيم العنقري).
ويوجد في الميدان المراسل مساعد الصقعبي، فيما يقوم بالوصف والتعليق على اللقاء عند الرابعة عصراً، عبدالله الحربي.