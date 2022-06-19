في نهائي كأس آسيا بين الأخضر والأوزبكي.. الثلاثي يحلّل.. والحربي يعلّق على المواجهة

تبدأ شركة الرياضة السعودية، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة الرياض، البث المباشر لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، والذي يجمع المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره الأوزبكي، وذلك على ملعب بونيودوكور بطشقند، وذلك من خلال الاستوديو التحليلي.