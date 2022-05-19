في نهائي كأس الملك .. ممر شرفي لأبطال جوائز آيسف 2022

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 / 2022م والتي تجمع بين الهلال والفيحاء أقامت ممرًا شرفيًا للطلاب والطالبات الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022".
وأقام لاعبو الفريقين بعمل ممر شرفي لأبطال جوائز آيسف 2022، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويأتي هذا الممر كنوع من التكريم لأبطال جوائز آيسف 2022 بعد أن نجحوا في حصد أكثر من 22 جائزة للمملكة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع وباحث شاب للطالب عبدالله الغامدي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022.
وحصل الفريق السعودي للعلوم والهندسة قبل أيام قليلة على 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، وذلك في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.