في نهائي كأس الملك .. ممر شرفي لأبطال جوائز آيسف 2022

ويأتي هذا الممر كنوع من التكريم لأبطال جوائز آيسف 2022 بعد أن نجحوا في حصد أكثر من 22 جائزة للمملكة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع وباحث شاب للطالب عبدالله الغامدي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022.