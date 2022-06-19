في 20 أغسطس.. جدة تحتضن المواجهة الثأرية بين جوشوا وأوسيك

حددت وزارة الرياضة موعد ومكان إقامة المواجهة المنتظرة بين البريطاني أنطوني جوشوا والأوكراني أوليكسندر أوسيك لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.
ونشرت وزارة الرياضة تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" جاء فيها :" 20 أغسطس 2022.. جدة تحتضن # نزال_البحر_الأحمر، لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة بين " أولكسندر أوسيك" و"أنتوني جوشوا".
وينتظر عشاق الملاكمة بفارغ الصبر المواجهة المنتظرة بين أنطوني جوشوا وأوليكسندر أوسيك من أجل مشاهدة المباراة الثأرية بينهما في عالم الفن النبيل.
يذكر أن الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا يسعى للثأر من منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي هزمه العام الماضي في مواجهة مثيرة في لندن، مكنته من التربع على عرش الملاكمة في العالم بعد أن جمع أوسيك بذلك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في الوزن الثقيل.
وكان أوسيك قد انتزع أحزمة البطولة الخاصة برابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة من جوشوا، عندما تفوق عليه بالنقاط بإجماع آراء الحكام في استاد توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر الماضي.
ويعود جوشوا إلى السعودية مرة أخرى، بعد أن استعاد فيها الأحزمة المتعلقة بلقبه العالمي، من خلال تغلبه على الملاكم المكسيكي آندي رويز جي آر في العاصمة الرياض في ديسمبر 2019، بعد أن تعرض للهزيمة على يد المكسيكي بإسقاطه بصورة صادمة قبل ذلك بستة أشهر.
وسيخوض جوشوا هذه المواجهة تحت قيادة المدرب الأميركي روبيرت غارسيا، الذي سبق له العمل مع الملاكم كريس ألجياري ونونيتو دونير وميكي غارسيا ومايكون مايدانا.