في 20 أغسطس.. جدة تحتضن المواجهة الثأرية بين جوشوا وأوسيك

ويعود جوشوا إلى السعودية مرة أخرى، بعد أن استعاد فيها الأحزمة المتعلقة بلقبه العالمي، من خلال تغلبه على الملاكم المكسيكي آندي رويز جي آر في العاصمة الرياض في ديسمبر 2019، بعد أن تعرض للهزيمة على يد المكسيكي بإسقاطه بصورة صادمة قبل ذلك بستة أشهر.