قائد "الأخضر" السابق فؤاد أنور لـ"سبق": الأندية السعودية تتصدر مجموعات دوري أبطال آسيا.. انعكاس لقوة دورينا

أشاد قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور بالمستوى الفني الذي تقدمه الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 (دور المجموعات).
وقال أنور في تصريح لـ"سبق": "نفخر بما تقدمه الأندية السعودية (الشباب والهلال والتعاون والفيصلي) في دوري أبطال آسيا 2022 من مستوى فني مقرون بنتائج إيجابية، وتصدُّرها مجموعاتها؛ وهذا نتاج طبيعي لقوة دورينا، ومشاركة المحترفين الأجانب المؤثرين".
وأضاف كابتن الشباب والنصر السابق: "الهلال والشباب معتادان على الحضور خلال مشاركاتهما الآسيوية، لكن اللافت للنظر هو الحضور الزاهي للفيصلي والتعاون. وأتمنى أن تحافظ الفِرق السعودية على صدارة مجموعاتها، وتذهب بعيدًا في البطولة القارية".
وأكد الكابتن فؤاد أن مشاركة المحترفين الأجانب في الدوري رفع من مستوى اللاعب المحلي، سواء في المشاركة أو في التدريبات".
واختتم "فؤاد الأخضر" مطالبًا بإتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعب السعودي بالمشاركة مع ناديه في المباريات الرسمية؛ حتى ينعكس ذلك إيجابًا على مشاركاته مع المنتخب مستقبلاً، خاصة أن الأخضر يسجل حضوره السادس في مونديال قطر 2022.