قائد "الأخضر" السابق فؤاد أنور لـ"سبق": الأندية السعودية تتصدر مجموعات دوري أبطال آسيا.. انعكاس لقوة دورينا

واختتم "فؤاد الأخضر" مطالبًا بإتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعب السعودي بالمشاركة مع ناديه في المباريات الرسمية؛ حتى ينعكس ذلك إيجابًا على مشاركاته مع المنتخب مستقبلاً، خاصة أن الأخضر يسجل حضوره السادس في مونديال قطر 2022.