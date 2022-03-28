قائد البرتغال "رونالدو": أتمنى أن يكون ملعب "دراجاو" جحيمًا على المنافس

قبل موقعة مقدونيا الحاسمة، طلب كريستيانو رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة المنتخب بكل قوة وحماس في ملعب دراجاو في بورتو، غداً الثلاثاء، أمام مقدونيا الشمالية قاهرة الكبار في مواجهة حاسمة ستضمن للفائز بها مكانًا في نهائيات كأس العالم 2022.

وكانت مقدونيا الشمالية فجرت مفاجأة مدوية بعدما قضت على أحلام إيطاليا، الفائزة بأربعة ألقاب لكأس العالم، في الصعود لنسخة هذا العام من البطولة التي ينافس فيها 32 منتخبًا.

ويخشى رونالدو أن تتجرع البرتغال نفس المصير، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: «أهيب بالجماهير الحضور والتشجيع بحماس، أتمنى أن يكون ملعب دراجاو جحيمًا على المنافس، أرغب أن تردد جماهيرنا النشيد الوطني بأعلى صوتها وبدون أي تسجيلات موسيقية مسبقة لإظهار حماسنا وقوتنا واتحادنا حول هدف الوصول لكأس العالم».

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: «إذا ساندتنا جماهيرنا بالشكل المطلوب فإننا سننتصر، ونضمن حجز مقعد في نهائيات كأس العالم».