قائد" الهلال" الفرج: المستوى أصبح مختلفاً مع "دياز".. والاتحاد فريق متطور ممتع

أكد قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم " الدولي" سلمان الفرج أن مباراة فريقه أمام شقيقه الاتحاد، تعد أهم مباراة لهم ،لأن نتيجتها منحتهم الثقة والاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الدوري .
وجاء حديث الفرج للناقل الحصري SSC عقب فوز فريقه على الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة 12 لدوري المحترفين بنتيجة 2/1 .
وتابع كرة القدم ليس في قاموسها كلمة مستحيل ،لكن فيها الصعب، اليوم كانت مباراة صعبة لأن خسارتها ستفقدك حظوظك بالمنافسة على حصد اللقب لأي فريق منافس على اعتبار أن الاتحاد سيكون قد قطع خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم .
وأضاف: ظهرنا اليوم في تركيز عال ومستوى فني جيد، وإننا نسير في خطى ثابتة كمنظومة وجميع لاعبي الفريق في أعلى مستوياتهم .
وأوضح الفرج أن مدرب الفريق الحالي رامون دياز عمل على التغيير النفسي لحالة اللاعبين وعلى إراحتهم، حيث منح بعض اللاعبين الذين كانوا خارج حسابات الفريق الكثير من الثقة .
وأشار قائد الأزرق إلى أن المدير الفني السابق للفريق البرتغالي" جارديم" هو مدرب كبير لكن المستوى أصبح مختلف مع "دياز" حيث عادت الثقة وأصبح الفريق يقدم مستويات عالية في صناعة الهجمات وتسجيل الأهداف.
وأردف :" بات لدينا طموح منذ العودة من منافسات كأس العالم للأندية للمنافسة على لقب بطولة الدوري وهذه المباراة تعطي انطباعاً لأي شخص يتابع المسابقة بأن الهلال يسير على الطريق الصحيح.
واختتم الفرج :" الاتحاد فريق متطور يقدم كرة حديثة يجعلك تستمتع وأنت تلعب معهم ودائماً ما تكون مباريات الفريقين مختلفة .