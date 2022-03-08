قائد" الهلال" الفرج: المستوى أصبح مختلفاً مع "دياز".. والاتحاد فريق متطور ممتع

وتابع كرة القدم ليس في قاموسها كلمة مستحيل ،لكن فيها الصعب، اليوم كانت مباراة صعبة لأن خسارتها ستفقدك حظوظك بالمنافسة على حصد اللقب لأي فريق منافس على اعتبار أن الاتحاد سيكون قد قطع خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم .