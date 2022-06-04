رياضة

الأرجنتيني المخضرم "تيفيز" يعلن اعتزاله كرة القدم على المستوى الاحترافي

الأرجنتيني المخضرم "تيفيز" يعلن اعتزاله كرة القدم على المستوى الاحترافي
اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز
سبق
سبق

قال كارلوس تيفيز المهاجم الأرجنتيني المخضرم، إنه اعتزل منافسات كرة القدم على المستوى الاحترافي، بعد عام من رحيله عن صفوف بوكا جونيورز المنتمي لعاصمة الأرجنتين بداعي عدم قدرته على تقديم المزيد.

وأوضح "تيفيز" صاحب الـ38 عامًا عبر التلفزيون الوطني في الأرجنتين أنه سيتوقف عن اللعب على مستوى الاحتراف.

وبدأ "تيفيز" مسيرته الاحترافية في صفوف بوكا جونيورز، ثم تُوج بألقاب بعد ذلك مع كورنثيانز البرازيلي.

وانتقل إلى إنجلترا في 2006 حيث لعب في صفوف فِرَق: (وست هام يونايتد، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي) قبل الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبعد ذلك أمضى فترتين منفصلتين مع بوكا جونيورز، لَعِبَ بينهما بألوان شنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز.

وشارك "تيفيز" مع منتخب الأرجنتين في 75 مباراة دولية، وفاز مع المنتخب بميدالية ذهبية أولمبية في دورة أثينا الصيفية في 2004.

كرة القدم
كارلوس تيفيز
بوكا جونيورز الأرجنتيني
اعتزال كرة القدم

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