قبل إطلاق صافرة البداية.. تعرّف على التشكيلة الأساسية لقمة الهلال والشباب

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "دياز"، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام جاره الشباب، والمقررة بعد قليل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا، جوستافو كويلار.
خط الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
في المقابل كشف المدير الفني للشباب الروماني ساموديكا، عن القائمة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء والمؤلفة من:
حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي.
خط الوسط: عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، هتان باهبري.
خط الهجوم: لوسيانو فيتو، كارلوس جونيور.