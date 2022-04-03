قبل إطلاق صافرة البداية.. تعرّف على التشكيلة الأساسية لقمة الهلال والشباب

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "دياز"، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام جاره الشباب، والمقررة بعد قليل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.