قبل المواجهة بـ24 ساعة.. نفاد تذاكر قمة "الكلاسيكو" بين "الهلال" و"الاتحاد"

قبل 24 ساعة من موعد المواجهة المرتقبة في "الكلاسيكو" الذي يجمع الهلال وشقيقه الاتحاد، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، نفدت تذاكر المباراة.
وطرحت شركة "صلة الرياضية" المسؤولة عن تسويق تذاكر مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم، التذاكر، اليوم الاثنين، حيث حددت الأسعار بين 40 و75 ريالاً، وذلك للمقاعد في واجهة الملعب.
يشار إلى أن تقسيم مدرجات ملعب المباراة سيكون 70% لجماهير المستضيف الهلال، بينما سيتم تخصيص نسبة 30% لجماهير الاتحاد.
يُذكر أن الاتحاد يتربع على قمة الترتيب بـ54 نقطة، فيما يأتي الهلال رابعاً برصيد 40 نقطة، مع أفضلية 3 مباريات مؤجلة للأزرق.