قبل المواجهة بـ24 ساعة.. نفاد تذاكر قمة "الكلاسيكو" بين "الهلال" و"الاتحاد"

قبل 24 ساعة من موعد المواجهة المرتقبة في "الكلاسيكو" الذي يجمع الهلال وشقيقه الاتحاد، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، نفدت تذاكر المباراة.