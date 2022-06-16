قبل لقاء التعاون "دوريًّا".. الشباب يوافق على مغادرة "جونيور"

وافقت إدارة نادي الشباب على طلب لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور، الخميس، بالسفر إلى بلاده؛ نظرًا لظروف والدته الصحية الحرجة؛ وفق ما أعلن النادي.
وقال الشباب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن إدارة النادي منحت اللاعب إجازة خاصة؛ تقديرًا لظروفه الطارئة.
يذكر أن الأبيض يحلّ في الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضيفًا على التعاون، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الخميس المقبل، فيما يختتم موسمه ومشواره في المسابقة بلقاء الأهلي 27 يونيو الجاري في الرياض.