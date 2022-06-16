قبل لقاء التعاون "دوريًّا".. الشباب يوافق على مغادرة "جونيور"

يذكر أن الأبيض يحلّ في الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضيفًا على التعاون، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الخميس المقبل، فيما يختتم موسمه ومشواره في المسابقة بلقاء الأهلي 27 يونيو الجاري في الرياض.