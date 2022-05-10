قبل مواجهة الاتفاق في "المنعطف الخطر".. الهلال يخسر خدمات "الشهراني"

وتأزم الموقف من غياب عدة لاعبين بسبب إصابات مختلفة، في مقدمتهم الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي كاريلو، ومتعب المفرج، وصالح الشهري، وعبد الإله المالكي، إضافة إلى محمد كنو الذي يغيب بسبب الإيقاف.