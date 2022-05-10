قبل مواجهة الاتفاق في "المنعطف الخطر".. الهلال يخسر خدمات "الشهراني"

لا يزال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "دياز" يواجه مشاكل النقص في صفوف الفريق قبل موقعة الاتفاق المصيرية.
وانضم ياسر الشهراني إلى قائمة المصابين؛ حيث تأكد غيابه عن مواجهة الاتفاق بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مران، حسبما أعلن ناديه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.
ويواجه الهلال نظيره الاتفاق غدًا الأربعاء، في مؤجلة الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وتأزم الموقف من غياب عدة لاعبين بسبب إصابات مختلفة، في مقدمتهم الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي كاريلو، ومتعب المفرج، وصالح الشهري، وعبد الإله المالكي، إضافة إلى محمد كنو الذي يغيب بسبب الإيقاف.