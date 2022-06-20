قبل مواجهة الحزم.. النصر يفتقد "لاجامي" وتراكم البطاقات يبعد هذا الثنائي

أشارت عدة تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر علي لاجامي انضم إلى قائمة اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن لقاء الخميس، أمام الحزم، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فقد تأكد غياب لاجامي بعد تعرضه لكدمة قوية في مفصل القدم.
وأوضحت المصادر أن طبيب النصر، منح لاجامي، راحة لمدة 5 أيام، على أن يخضع خلالها للتأهيل، ثم يخضع بعدها لفحص ميداني قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأشارت إلى أن مدرب الأصفر "روسو"، سيفاضل بين فونيس موري ومحمد آل فتيل وعبدالله مادو للزج بأحدهم بجانب عبدالإله العمري، على أن يعتمد على عبدالله الخيبري بدلًا من أنسيلمو، وماجد قشيش، اللاعب الذي جرى تصعيده من درجة الشباب، بديلًا لمنصور الشمري.
ويفقد النصر خدمات البرازيلي أنسيلمو، لاعب خط الوسط، ومنصور الشمري الظهير الأيسر، في مباراة الحزم بسبب تراكم الإنذارات.