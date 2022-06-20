قبل مواجهة الحزم.. النصر يفتقد "لاجامي" وتراكم البطاقات يبعد هذا الثنائي

وأشارت إلى أن مدرب الأصفر "روسو"، سيفاضل بين فونيس موري ومحمد آل فتيل وعبدالله مادو للزج بأحدهم بجانب عبدالإله العمري، على أن يعتمد على عبدالله الخيبري بدلًا من أنسيلمو، وماجد قشيش، اللاعب الذي جرى تصعيده من درجة الشباب، بديلًا لمنصور الشمري.