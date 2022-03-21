قبل موقعة مصر والسنغال.. كشف جديد يحدد مشاركة محمد صلاح

وأثار مدرب ليفربول كلوب، القلق داخل معسكر منتخب مصر، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها عدم مشاركة صلاح في مباراة الليفر ضد نوتنجهام فورست بكأس إنجلترا؛ بسبب شعور اللاعب بآلام في قدمه من جديد.