قبل موقعة مصر والسنغال.. كشف جديد يحدد مشاركة محمد صلاح

أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، أن مهاجم المنتخب محمد صلاح سيخضع لكشف طبي دقيق وشامل فور انضمامه إلى معسكر المنتخب، بناء على تعليمات المدرب كارلوس كيروش.
وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر الكشف من جديد على قدم صلاح، بعد وصوله إلى القاهرة للمشاركة في تدريبات الفراعنة استعداداً لمواجهة السنغال، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.
وأثار مدرب ليفربول كلوب، القلق داخل معسكر منتخب مصر، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها عدم مشاركة صلاح في مباراة الليفر ضد نوتنجهام فورست بكأس إنجلترا؛ بسبب شعور اللاعب بآلام في قدمه من جديد.