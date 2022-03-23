قُبيل وصوله للسعودية.. رسميًّا: رفض طلب العراق قبل مباراة الإمارات

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الاعتراض الذي تَقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب قيام الاتحاد الدولي (فيفا)، بنقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، بعد ما كانت مقررة في العاصمة بغداد، وتحديد استاد الملك فهد في الرياض مكانًا لها؛ بسبب الظروف الأمنية في العراق؛ حسب رؤية الاتحادين الدولي والآسيوي، لتقام المباراة يوم 24 مارس الجاري.