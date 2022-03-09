قتل أحلام باريس خلال 17 دقيقة .. "بنزيما" يقود ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وكان سان جرمان في طريقه إلى حجز بطاقته بسهولة إلى ربع النهائي، عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل (39)، معززًا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13)، ضرب بقوة في الشوط الثاني، بفضل ثلاثية لقائده بنزيما في الدقائق 61 و76 و78.