قتل أحلام باريس خلال 17 دقيقة .. "بنزيما" يقود ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال

قاد الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن قلب الطاولة على باريس سان جرمان،، بتسجيله ثلاثية خلال 17 دقيقة (3-1)، الأربعاء، على ملعب "«سانتياجو برنابيو» في إياب ثمن النهائي.
وكان سان جرمان في طريقه إلى حجز بطاقته بسهولة إلى ربع النهائي، عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل (39)، معززًا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13)، ضرب بقوة في الشوط الثاني، بفضل ثلاثية لقائده بنزيما في الدقائق 61 و76 و78.
في الجانب الآخر واصل فريق مانشستر سيتي ، مسيرته الناجحة في الموسم الجاري، وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بتعادله السلبي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، الأربعاء، في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وحجز سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنج لشبونة بالفوز 5-0، في مجموع المباراتين.