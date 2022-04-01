قراءة لحظوظ منتخبات قارة آسيا قبل سحب قرعة كأس العالم 2022

تستعد خمسة منتخبات آسيوية للتعرف على خصومها، عندما يجري اليوم الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وبعد ثلاث سنوات تقريباً على انطلاق المنافسة في التصفيات الآسيوية، نجحت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان في الحصول على بطاقات التأهل عن قارة آسيا، إلى جانب منتخب قطر المضيف.
السعودية
المستوى الرابع.. التصنيف 49
كيف تأهل؟
قدم منتخب السعودية بقيادة المدرب هيرفي رينارد عروضاً مميزة خلال مشوار التصفيات، حيث تصدر ترتيب المجموعة الثانية، متقدماً أمام اليابان وأستراليا، بعدما حقق 7 انتصارات في عشر مباريات.
وتميز المنتخب السعودي على أرضه، بعدما جمع 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، ولم تتلق شباكه أي هدف في المباراتين أمام اليابان وأستراليا على أرضه.
التاريخ في كأس العالم
بعد أن غاب المنتخب السعودي عن نهائيات كأس العالم 2010 و2014، نجح الفريق في التأهل مرتين على التوالي إلى البطولة، وهو يأمل الآن بمواصلة العروض القوية في قطر خلال المشاركة السابعة في تاريخه.
وكان الظهور الأبرز للسعودية في النهائيات خلال المشاركة الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة، حيث تمكن من بلوغ دور الـ16.
احتمالات القرعة
من ضمن المنتخبات التي واجهها منتخب السعودية في مونديال روسيا 2018، لم ينجح منتخبا روسيا ومصر في التأهل إلى قطر، في حين كانت أوروغواي (المستوى الثاني) الوحيدة التي تأهلت من خصوم السعودية قبل أربع سنوات.
ومع وضع التصنيف منتخب السعودية في المستوى الرابع، فإن الفريق قد يواجه احتمالات مختلفة من الخصوم الأقوياء.
قطر
المستوى الأول.. التصنيف 53
كيف تأهل؟
حصل منتخب قطر على بطاقة التأهل التلقائي بصفته يمثل الدولة المضية، وقد استغل الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب الإسباني فيليكس سانشيز فترات التوقف الدولية لخوض سلسلة من المباريات الودية إلى جانب المشاركة في كوبا أميركا 2019 والكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف 2021 التي وصل فيها للدور قبل النهائي، إلى جانب خوض مباريات في التصفيات الأوروبية لكأس العالم.
التاريخ في كأس العالم
لم يسبق لمنتخب قطر المشاركة في نهائيات كأس العالم من قبل، ولكنه رغم ذلك يمتلك سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي.
منتخب قطر هو حامل لقب كأس آسيا، عندما فاز بالبطولة عام 2019 في الإمارات، حيث تأمل الجماهير القطرية في أن يكرر النجوم من أمثال أكرم عفيف والمعز علي، التألق هذه المرة خلال كأس العالم.
احتمالات القرعة
وضع نظام سحب القرعة منتخب قطر في المستوى الأول، مما يعني أنه سيتجنب مواجهة أي من المنتخبات المصنفة في هذا المستوى ضمن أفضل منتخبات العالم، كما أنه لن يواجه أي منتخب من قارة آسيا في دور المجموعات.
إيران
المستوى الثالث.. التصنيف 21
كيف تأهل؟
نجح المدرب دراغان سكوسيتش في قيادة منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم بعدما تصدر الفريق ترتيب المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية.
وبرز في صفوف الفريق خلال مشوار التصفيات العديد من النجوم، كان على رأسهم سردار أزمون ومهدي تاريمي وعلي رضا جاهنباخش، حيث خسر مباراة واحدة في عشر مباريات خلال الجولة قبل الأخيرة أمام كوريا الجنوبية بعدما كان ضمن التأهل.
التاريخ في كأس العالم
خلال القرن الماضي شارك منتخب إيران مرتين في نهائيات كأس العالم، ولكن الآن يستعد لخوض المشاركة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة منذ نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا.
ورغم الظهور المتكرر في النهائيات، إلا أن منتخب إيران لم يتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، حيث يأمل هذا العام في تحقيق إنجاز تاريخي عبر بلوغ الأدوار الإقصائية.
احتمالات القرعة
يعتبر منتخب إيران صاحب الترتيب الأعلى بين المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي، وقد جاء في المستوى الثالث بالقرعة، وبالتالي فإنه لن يواجه من جديد منتخب المغرب الذي كان تقابل معه قبل أربع سنوات في روسيا.
كما أن الفريق لن يخوض من جديد مواجهة مع كل من منتخبي إسبانيا والبرتغال، واللذين جاءا معاً في المستوى الأول، وبالتالي فإن الاحتمال الوحيد هو أن يواجه واحدًا منهما.
كوريا الجنوبية
المستوى الثالث...التصنيف 29
كيف تأهل؟
يواصل منتخب كوريا الجنوبية منذ أربعين عاماً تسجيل الحضور في نهائيات كأس العالم، حيث لم يغب عن النهائيات منذ عام 1982.
ونجح الفريق الذي يشرف على تدريبه باولو بينتو في الحصول على المركز الثاني بالمجموعة الأولى، حيث خسر مرة واحدة فقط في الجولة الأخيرة أمام الإمارات.
التاريخ في كأس العالم
لم يغب المنتخب الكوري عن كأس العالم منذ عام 1982، وقد نجح مرتين في تجاوز دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية.
وكانت المشاركة في نسخة عام 2002 الأبرز في تاريخ الفريق، عندما كان يشرف على تدريبه غوس هيدينك، حيث بلغ الدور قبل النهائي، وهو الإنجاز الأبرز لأي منتخب آسيوي.
احتمالات القرعة
جاء منتخب كوريا الجنوبية في المستوى الثالث، وهو قد يواجه احتمالات مختلفة من ضمنها منتخب إنكلترا، حيث يلعب نجم الفريق سون هيونغ مين، أو المانيا التي تلعب بالمستوى الثاني والتي كانت كوريا الجنوبية تغلبت عليها 2-0 في مونديال روسيا 2018.
اليابان
المستوى الثالث.. التصنيف 23
كيف تأهل؟
كانت بداية مشوار المنتخب الياباني صعبة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية، حيث خسر في مباراتين أمام عمان والسعودية، ولكنه عاد ليقلب الأمور في المباريات التالية وينهي المشوار بفارق 7 نقاط أمام أستراليا صاحبة المركز الثالث.
وقد حقق المنتخب الياباني 6 انتصارات متتالية بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2021 وآذار/مارس 2022، ليضمن التأهل للمرة السابعة على التوالي، وقد حسم التأهل في الجولة قبل الأخيرة عندما تغلب على أستراليا 2-0 في سيدني.
التاريخ في كأس العالم
نجح منتخب اليابان في بلوغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم ثلاث مرات أعوام 2002 و2010 و2018، وهو يعتبر بالتالي أكثر المنتخبات الآسيوية نجاحاً في عبور دور المجموعات.
ولكن منتخب اليابان عانى في المرات الثلاث من خيبة أمل الخروج من دور الـ16، وكان آخرها عام 2018 في روسيا، عندما تقدم على بلجيكا 2-0 قبل أن يتلقى ثلاثة أهداف في آخر 25 دقيقة.
احتمالات القرعة
جاء منتخب اليابان في المستوى الثالث، وبالتالي فإنه قد يخوض مواجهة متجددة مع بلجيكا (المستوى الأول)، والتي كان تقابل معها في روسيا 2018 خلال دور الـ16، ولكنه لن يتقابل مع أي من المنتخبات التي لعب ضدها في دور المجموعات قبل أربع سنوات، حيث إن بولندا والسنغال تتشارك معه في المستوى الثالث، في حيم أخفقت كولومبيا في التأهل.
الإمارات/أستراليا
المستوى الرابع
تحمل جماهير كرة القدم الآسيوية أملاً بتأهل منتخب سادس من القارة إلى قطر 2022، حيث يتنافس منتخب الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي، بعد حصولهما على المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية على التوالي.
ويتقابل الفريقان في الدوحة خلال شهر حزيران/يونيو، ويتأهل الفائز بينهما لمواجهة بيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية. حيث سيكون الفريق المتأهل بالمستوى الرابع.