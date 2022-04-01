قراءة لحظوظ منتخبات قارة آسيا قبل سحب قرعة كأس العالم 2022

احتمالات القرعة

وضع نظام سحب القرعة منتخب قطر في المستوى الأول، مما يعني أنه سيتجنب مواجهة أي من المنتخبات المصنفة في هذا المستوى ضمن أفضل منتخبات العالم، كما أنه لن يواجه أي منتخب من قارة آسيا في دور المجموعات.