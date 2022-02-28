قرار قد يصدر خلال ساعات.. فيفا يدرس استبعاد روسيا من مونديال 2022

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "مناقشات متقدمة" من أجل استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية ومن بينها مونديال قطر 2022، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مطلع على الملف الإثنين.

ويعمل فيفا مع الاتحاد الأوروبي (ويفا) من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين "إلا في حال تحسن الوضع" بحسب المصدر ذاته.

ويذكر أنه من المرتقب أن تواجه روسيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال في 24 مارس المقبل في موسكو.