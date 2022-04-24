قرار منتظر.. نقل مباراتي "الأهلي" إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، فإن مصادر خاصة كشفت لها أن اللجنة تدرس نقل المباراتين إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بدلًا من ملعب الأمير عبدالله الفيصل؛ وذلك لانشغال ملعب الفيصل بموسم جدة، الذي تنطلق فعالياته أول أيام عيد الفطر، حيث يحتضن الملعب عددًا من أنشطة الموسم، الذي يستمر لمدة شهرين.