قرار نهائي.. مركز التحكيم الرياضي يرفض طعن الهلال في قضية اللاعب محمد كنو

وكان نادي الهلال قد قدم طعناً أمام مركز التحكيم الرياضي اعتراضاً على وجود المصري محمد عبدالرؤوف محكماً في قضية محمد كنو بعدما كان أحد المحكمين في قضية عبدالله السالم والتي صدر فيها حكم من مركز التحكيم.