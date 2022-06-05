قرار نهائي.. مركز التحكيم الرياضي يرفض طعن الهلال في قضية اللاعب محمد كنو

أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي بشأن الطعن المقدم من نادي الهلال ضد تواجد الدكتور محمد عبدالرؤوف محكماً مع النصر في قضية اللاعب محمد كنو.
وكان نادي الهلال قد قدم طعناً أمام مركز التحكيم الرياضي اعتراضاً على وجود المصري محمد عبدالرؤوف محكماً في قضية محمد كنو بعدما كان أحد المحكمين في قضية عبدالله السالم والتي صدر فيها حكم من مركز التحكيم.
وكان نادي النصر قد رفع شكوى رسمية ضد محمد كنو والهلال بعد تجديد اللاعب لعقده مع الزعيم بالرغم من توقيعه للنصر عقب دخوله الفترة الحرة في عقده يناير الماضي.
وعلى إثرها وقّعت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة قاسية على الهلال بحرمان النادي من التسجيل فترتين متتاليتين وإيقاف محمد كنو لاعب وسط الهلال 4 أشهر بجانب دفع 27 مليون ريال لنادي النصر.