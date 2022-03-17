رياضة

قرعة آسيا.. أخضر الطائرة في مجموعة المستضيف وهونغ كونغ

خلال الفترة من 22 - 29 أغسطس بمشاركة 18 منتخبًا
قرعة آسيا.. أخضر الطائرة في مجموعة المستضيف وهونغ كونغ
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سحبت اليوم الخميس قرعة منافسات بطولة آسيا للكرة الطائرة تحت "20 سنة" التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس القادم، ويشارك 18 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم المستضيف المنتخب البحريني بجانب منتخب هونغ كونغ.

فيما ضمت المجموعة الثانية: اليابان، والهند، وإيران، وجاءت المجموعة الثالثة: الكويت، وقطر، وكوريا الجنوبية.

ويلعب في المجموعة الرابعة كل من: الإمارات، وكازاخستان، وتايلاند، والمجموعة الخامسة: العراق، وأستراليا، وبنما، وأخيرًا المجموعة السادسة تضم: الصين، وتايبيه، وباكستان.

بطولة آسيا للكرة الطائرة

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