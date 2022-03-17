قرعة آسيا.. أخضر الطائرة في مجموعة المستضيف وهونغ كونغ

سحبت اليوم الخميس قرعة منافسات بطولة آسيا للكرة الطائرة تحت "20 سنة" التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس القادم، ويشارك 18 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات.
ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم المستضيف المنتخب البحريني بجانب منتخب هونغ كونغ.
فيما ضمت المجموعة الثانية: اليابان، والهند، وإيران، وجاءت المجموعة الثالثة: الكويت، وقطر، وكوريا الجنوبية.
ويلعب في المجموعة الرابعة كل من: الإمارات، وكازاخستان، وتايلاند، والمجموعة الخامسة: العراق، وأستراليا، وبنما، وأخيرًا المجموعة السادسة تضم: الصين، وتايبيه، وباكستان.