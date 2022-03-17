قرعة آسيا.. أخضر الطائرة في مجموعة المستضيف وهونغ كونغ

ويلعب في المجموعة الرابعة كل من: الإمارات، وكازاخستان، وتايلاند، والمجموعة الخامسة: العراق، وأستراليا، وبنما، وأخيرًا المجموعة السادسة تضم: الصين، وتايبيه، وباكستان.