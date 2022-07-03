قرعة صعبة للأخضر الأولمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

وكان من المقرر انطلاق ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 20 إلى 29 آب / أغسطس من العام الفائت 2021، إلا أن اتحاد ألعاب التضامن الإسلامي قرر تأجيل البطولة إلى بداية سبتمبر من نفس السنة لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.