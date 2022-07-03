قرعة صعبة للأخضر الأولمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

أوقعت قرعة دورة الألعاب الإسلامية (قونية 2021) المنتخب السعودي لكرة القدم "تحت 23 عاماً" في المجموعة الثانية رفقة منتخبات المغرب وإيران وأذربيجان.
وستقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في مدينة قونية بالجمهورية التركية في الفترة من 9 إلى 19 أغسطس 2022.
وكان من المقرر انطلاق ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 20 إلى 29 آب / أغسطس من العام الفائت 2021، إلا أن اتحاد ألعاب التضامن الإسلامي قرر تأجيل البطولة إلى بداية سبتمبر من نفس السنة لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.
ليعاود الاتحاد تأجيلها إلى شهر أغسطس من العام الحالي كإجراء احترازي ضد انتشار وباء كورونا.