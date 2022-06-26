قرعة كأس العرب للشباب.. الأخضر في مجموعة العراق وموريتانيا

أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 18 منتخبًا، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى السادس من أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم في الصالات الرياضية بالدمام عن تواجد حامل اللقب المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي العراق وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن.
وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.