قرعة كأس العرب للشباب.. الأخضر في مجموعة العراق وموريتانيا

أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 18 منتخبًا، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى السادس من أغسطس المقبل.