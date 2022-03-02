"قمة الثأر" في "ديربي الرياض".. "الهلال" و"النصر" إثارة مرتقبة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، غداً الخميس، صوب العاصمة السعودية الرياض، حيث قمة الكرة السعودية في "ديربي العاصمة" الذي يجمع النصر وشقيقه الهلال، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك"، في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس الأمير محد بن سلمان للمحترفين.

"النصر" يسعى للثأر من غريمه التقليدي، بعد الخروج المُرّ من بطولة كأس الملك 2/1، كما أن الخروج من البطولة الآسيوية على يد الهلال ما زال عالقاً في أذهان النصراويين.

يخوض "النصر" اللقاء خاسراً خدمات الظهير الأيمن سلطان الغنام بداعي الإصابة.

في المقابل، استعاد الأزرق خدمات قائده سلمان الفرج، وبالتالي تشكّل عودة الفرج قوة إضافة لمنطقة المناورة.

وما زالت الفرصة قائمة للطرفين للمنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل "النصر" المركز الثاني برصيد 44 نقطة، فيما يملك "الهلال" 37 نقطة، في المركز الرابع مع أفضلية 3 مباريات مؤجلة.