قمة مرتقبة بين "الهلال" و"النصر" لحسم لقب دوري السلة

وظهر الفريقان خلال منافسات هذا الموسم بمستوى فني رائع قدما كرة جميلة حديثة متألقة "فنيًا وعناصريًا"، فالكفة الفنية بين الفريقين متقاربة إلى حد كبير للغاية، فمن يعطي المباراة أهميتها وتركيزه التام على التكتيكات المرسومة له من الجهاز الفني "دفاعًا وهجومًا" مع التحرك السريع والتموضع الصحيح ودقة التمرير بعيدًا عن التوتر وكثرة الأخطاء، ستكون فرصته نحو كسب النتيجة هي الأقرب.