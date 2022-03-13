قمة مفترق طرق في "الكلاسيكو" بين الشباب والاتحاد .. تعرف على التشكيلة

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم التشكيلة الأساسية التي ستواجه الشباب مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.