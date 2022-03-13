قمة مفترق طرق في "الكلاسيكو" بين الشباب والاتحاد .. تعرف على التشكيلة

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم التشكيلة الأساسية التي ستواجه الشباب مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وضمت تشكيلة الاتحاد كلاً من:
حراسة المرمى : مارسيلو غروهي
الدفاع : عبدالله الحافظ ، زياد الصحفي ، حمدان الشمراني ، مهند الشنقطي.
الوسط : برونوهنريكي، أندريه فيليبي، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو
الهجوم : هارون كمارا.
في المقابل أعلن المدرب البرازيلي شاموسكا تشكيلة فريقه الشباب والمؤلفة من :
حراسة المرمى: فواز القرني :
الدفاع : فواز الصقور، اياغو سانتوس، أحمد شراحيلي، متعب الحربي.
الوسط: حسين القحطاني ، باولينهو، ايفر بانيغا، هتان باهبري، تركي العمار.
الهجوم : كارلوس جونيور.