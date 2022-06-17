رياضة

قنوات الرياضة السعودية تدشن شراكتها الجديدة مع نادي الخيل لنقل كافة السباقات

مصحوبة بأستديوهات تحليلية متخصصة
قنوات الرياضة السعودية تدشن شراكتها الجديدة مع نادي الخيل لنقل كافة السباقات
سبق
سبق

دشنت قنوات الرياضة السعودية شراكتها الجديدة مع نادي سباقات الخيل السعودي، حيث سيتم نقل كافة السباقات التي ينظمها النادي على قنوات SSC 8 المخصصة لرياضات الخيل وغيرها من الرياضات بشكل مجاني لموسم كامل.

وستكون هذه السباقات مصحوبة بأستديوهات تحليلية متخصصة، فضلاً عن برنامجين أسبوعيين هما: (نبض الميدان) ويبث كل اثنين في الثامنة مساءً وبرنامج (ليالي الطائف)، ويبث كل أربعاء في الثامنة مساءً.

الجدير بالذكر أن سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية تقام في الفترة الصيفية في مضمار الملك خالد في الطائف، بينما تقام في الفترة الشتوية في مضمار الملك عبدالعزيز في الرياض.

نادي سباقات الخيل السعودي
ssc
قنوات الرياضة السعودية

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